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وسائل إعلام إسرائيلية: سيتم إطلاق سراح 11 إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:51 م
وسائل إعلام إسرائيلية: سيتم إطلاق سراح 11 إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة قوات إسرائيلية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه سيتم إطلاق سراح 11 إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بموجب اتفاق الهدنة في غزة، وفق ما بثت القناة 12 الإسرائيلية.

ومع دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يومها الرابع على التوالي برعاية مصرية قطرية أمريكية، تواصل القاهرة جهودها على الصعيد الإنسانى لرفع معاناة الفلسطينيين.

وبموجب اتفاق الهدنة، يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود يوميا وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

 

 







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