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وزير العدل الفلسطيني: مد الهدنة يعطي فرصة لدخول المزيد من المساعدات إلى غزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 08:55 م
وزير العدل الفلسطيني: مد الهدنة يعطي فرصة لدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة
كتب محمد شرقاوى

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قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن مد الهدنة يعطي الفرصة لدخول المزيد من المساعدات والإمدادات للفلسطينيين في غزة، مضيفًأ: "نقدر ونثمن عاليا موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري والتوسط بين المقاومة والاحتلال للتوصل لهدنة".
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال لا يجوز لها إعلان الحرب على الإقليم المحتل والشعب المحتل.
 
 
وأوضح أن إعلان الحرب يتطلب عليه موقف دولي بإنهاء حالة الحرب ضد الشعب الأعزل، لأن هذه الهدن لا تضمن سلامة المدنيين من آلة الحرب الإسرائيلية، وبالتالي ما يحدث ضد شعب غزة هو جريمة إبادة وفق قوانين المحكمة الدولية.
 
وذكر أن إسرائيل مازالت ترتكب أبشع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من جرمانهم من كل حقوقهم والاعتداءات المتكررة يوميا عليهم، وبالتالي كل ما يحدث للفلسطينيين جرائم يعاقب عليها الاحتلال.






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