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وزير الخارجية الأمريكي: نشكر مصر على شراكتها في التوصل إلى صفقة الرهائن

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 03:45 ص
وزير الخارجية الأمريكي: نشكر مصر على شراكتها في التوصل إلى صفقة الرهائن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
كتب عبد الوهاب الجندى

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كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على "إكس" تفاصيل المكالمة الهاتفية مع وزير الخارجية سامح شكري.

وقال بلينكن: لقد تحدثت مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لأشكر مصر على شراكتها في التوصل إلى صفقة الرهائن.

وأضاف: "ناقشنا تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وزيادة المساعدات لغزة، والخطوات نحو تحقيق دولة فلسطينية مزدهرة وقابلة للحياة".

وقد صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة والذي تم إبرامه بوساطة مشتركة.

 






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