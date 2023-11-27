وزارة الزراعة: طرح اللحوم البلدى فى منافذ الوزارة بـ220 جنيهًا للكيلو

كتبت ــ أسماء نصار

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة، أنه يتم طرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 220 جنيهًا للكيلو على مدار أيام الاسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف صالح، أنه يتم توفير مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة التى تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح صالح، أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

وأشار صالح، إلى أن وزارة الزراعة تمتلك مزارع لإنتاج اللحوم ويتم الذبح منها وطرحها للمستهلكين.