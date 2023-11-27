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وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات ديسمبر .. الجمعة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:00 ص
وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات ديسمبر .. الجمعة صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات ديسمبر 2023  اعتبارا من يوم الجمعة أول الشهر من ماكينات الصرف الآلي التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعي.  
 
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر 2023
 
 ويأتي ذلك في الوقت الذى حدد فيه  قانون التأمينات الاجتماعية ضوابط تنظم الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم "الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين " وفقا للضوابط 






وزارة التضامن

معاش ديسمبر 2023

زيادة المعاشات

منحة أصحاب المعاشات

زيادة المعاش

زيادة منحة أصحاب المعاشات

اليوم السابع بلس



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