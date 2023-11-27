نوة "باقى المكنسة".. حواجز رملية لحجز مياه البحر على كورنيش الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وضع حواجز رملية لحجز مياه البحر من الخروج على طريق الكورنيش، وذلك فى ظل ما تتعرض له الإسكندرية من نوة " باقى المكنسة" التى تضرب الإسكندرية 3 أيام.

وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة وصلت لغزيرة أحيانا على مختلف مناطق الإسكندرية، مع ارتفاع لموج البحر وخروجه على طريق كورنيش المكس بالعجمى وكورنيش الإسكندرية وتم التعامل مع مياه موج البحر وتصريفها.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أى تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ س وارتفاع الأمواج يتراوح من 3 - 4 أمتار.

وأكد "نافع" استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفورى مع أى تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أى مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وتضرب نوة "باقى المكنسة"الإسكندرية نهاية شهر نوفمبر، وهى "تكنس" البحر نتيجة التيارات البحرية الشديدة

ونوة "المكنسة" التى تهب فى عادة منتصف نوفمبر، جاءت متاخرة عن موعدها هذا العام وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التى تستمر 4 أيام.