اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر رابط التسجيل لبعثة حج الأزهر للعام الهجرى 1445 للعاملين بكل القطاعات

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:26 م
ننشر رابط التسجيل لبعثة حج الأزهر للعام الهجرى 1445 للعاملين بكل القطاعات مناسك الحج
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل لجنة حج التنفيذية المشكلة برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لقبول طلبات الحج للعام الهجري 1445 هـ، وذلك وفق الشروط التالية:

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.

- ألا يقل السن عن 59 عاما في 7 يونيو 2024 (7/6/2024).

- ألا يكون قد سبق له الحج.

أن يكون جواز سفره ساريًّا لمدة سنة على الأقل (بداية من 1 مارس 2024).

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة شهور (بداية من 1 مارس 2024). ‌

وعلى الراغبين في أداء فريضة الحج، وفقًا للشروط السابقة التقديم على الرابط التالي : بالضغط هنـــا  لمدة أسبوعين من تاريخ النشر .

 







مناسك الحج

مشيخة الازهر

الازهر الشريف

الحج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة