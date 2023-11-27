نائب محافظ بورسعيد يحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال.. صور

بورسعيد - محمد عزام

حصل اليوم الدكتور مهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن الرسالة المقدمة عن دور التخطيط الإستراتيجي في دعم المشروعات القومية بهدف تحقيق الإستدامة المالية للدوله في ضوء رؤية مصر 2030 دراسة تطبيقية على قطاع البترول المصري.

جاء ذلك أثناء مناقشة الرسالة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق والمهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق واللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق والدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشماليه والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والسيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والمستشار الدكتور محمد أبو شقه أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأبرزت الرسالة الدور الإستراتيجي لقطاع البترول المصري والتحديات التى يواجهها ووضعت توصيات تتواكب مع رؤية مصر 2030.

وجاءت أبرز التوصيات بضرورة العمل على وضع خطة تنفيذية لتوجيه دعم المنتجات البترولية إلى المنتج النهائي الذي يستفيد منه المواطن مباشرة بدلا من توجيه الدعم في العمليات البينية (مثل دعم الوقود المستخدم في محطات انتاج الكهرباء و دعم الكهرباء الموجه الى المصانع) لإعطاء قدرة أكبر لقطاع البترول بالكامل على تحقيق استدامة مالية يستطيع من خلالها تنفيذ المشروعات المطلوبة للتطوير والتحديث بنسب أعلى.

كما جاءت التوصية الثانيه بضرورة إنشاء شركة قابضة تضم جميع شركات الخدمات والإستشارات الفنية وشركات المشروعات والتصنيع والمقاولات والصيانة والتشغيل؛ تكون منظمة لأعمال تصميم و تنفيذ المشروعات وتقديم خدمات التشغيل والصيانة بقطاع البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

وكانت التوصية الثالثة تخص عمليات انتاج الزيت الخام و الغاز وهي ضرورة الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الوطنيه للإنتاج لتعظيم قيمة العائد الخاص بالدولة المصريه.

تضمن البحث ثلاثة عشر توصية شملت قطاعات الزيت والغاز والبتروكيماويات وقطاع الخدمات.

وكانت لجنة الحكم والمناقشة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي والأستاذ الدكتور محمد سعد أستاذ إدارة الأعمال بالجامعه البريطانيه و لجنة الإشراف من الأستاذه الدكتوره منى قدري عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والأستاذ الدكتور فريد محرم وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس.