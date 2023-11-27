موجة باردة شديدة تضرب أجزاء مختلفة من الصين

بكين (أ ش أ)

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، أن موجة باردة قوية ستجتاح أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة، ما يتسبب فى انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح قوية وتساقط ثلوج.

وقال المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، إنه ستنخفض درجات الحرارة في معظم المناطق بشمال نهر اليانجتسي في الصين بمقدار 4 إلى 6 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من منغوليا الداخلية وشمال شرقى الصين انخفاضًا في درجات الحرارة بما يصل إلى 12 درجة.

ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج من متوسطة إلى كثيفة اليوم الاثنين، على بعض المناطق في لياونينج وجيلين وهيلونججيانج، وتنبأ المركز باحتمال تعرّض أجزاء من منغوليا الداخلية ونينجشيا وشنشي وشانشي وشينجيانغ للغبار العائم والأتربة.