منظمة تنمية المرأة تستنكر تصريحات مندوب إسرائيل بمجلس الأمن ضد المرأة

كتبت : هند المغربي

استنكرت منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التصريحات الصادرة من جلعاد إردان، ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تجاه ما تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من دعم للمرأة وبصفة خاصة لما تقوم به في الوقوف بجانب المرأة الفلسطينية، واعتبرت المنظمة هذه التصريحات مثالاً واضحا لانتهاك حقوق المرأة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة ، وان تواكب هذا التصريح مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يُعد انتهاكاً لما يمثله هذا اليوم.

وأكد بيان المنظمة الدولية على دعم ومساندة منظمة تنمية المرأة في الدول اعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي للجهود الدولية من خلال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف بجانب المرأة ودعم قضاياها وبخاصة المرأة الفلسطينية.

وأضاف البيان "نؤكد التزام المنظمة التام في تقديم كافة ما لديها من امكانيات ومساعدات لتقديم يد العون لمساعدة ونصرة المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال التعاون المشترك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبذل أقصى ما بوسعها لإيصال صوتنا الي المجتمع الدولي كافة للدفاع عن المرأة الفلسطينية وحماية حقوقها ومكتسباتها.

وثمن البيان الدور الذي تقوم به الدكتورة سيما سامي اسكندر بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعمها المتواصل وعملها الشاق نحو دعم المرأة وتمكينها، والمبادرات التي تتبناها الهيئة لحماية المرأة وتمكينها في جميع الدول.