منسق التحالف الوطنى بأسيوط: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رجل المرحلة

أسيوط -هيثم البدرى

قال الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة أسيوط، وعضو الحملة الرسمية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يدعم وبكل قوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ب الانتخابات الرئاسية 2024 ، والمرحلة الراهنة تحتم علي كل وطني أن يرد الجميل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك لأسباب كثيرة بدءا من حمل الأمانة، وانحيازه للشعب المصري مرورا بما حققه من إنجازات في كل القطاعات ومن أهمها كفالة الحق في الصحة، وما يدلل على ذلك المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، وأهمها القضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار.

وتابع: وفي مجال الحماية الاجتماعية تكفي المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي خصصت لها الدولة المصرية أكثر من 700 مليار جنيه، لتوفير الحياة الآمنة، والكريمة للمواطن المصري.

وأضاف غريب: أما على المستوى الخارجي فقد استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعيد لمصر مكانتها، وريادتها في المنطقة، وذلك بفضل السياسة الخارجية المصرية التي ترتكز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والوحدة الوطنية لكل دولة وعدم السماح للميليشيات بالتواجد، والانتشار في الدول لأن ذلك يؤدي إلى تقسيم الدول كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حق كل الشعوب في التنميه وفي السلام كل ذلك أدى إلى أن مصر حازت مكانة كبيرة، بين صفوف الدول المتقدمه، وأصبح صوت مصر مسموعا وما يؤكد المبادئ النبيلة للسياسة الخارجية المصرية ما نعيشه الآن بشأن القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل، وأن تصفية القضية الفلسطينية مرفوض.

ودعا شحاتة غريب كل الشعب المصري إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن نحقق نسبة تليق بالدولة المصرية لأن العالم أجمع ينتظر الانتخابات الرئاسية ويتابع مشاركة المصريين فعلينا جميعا رد الجميل.