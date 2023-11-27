ممثل الكنيسة بالفيوم: نؤيد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بكل قوتنا

الفيوم رباب الجالي

قال ممثل الكنيسة بالفيوم -خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الأنبا إبرام مطران الفيوم بمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ب الانتخابات الرئاسية المقبلة- إن قلب الحاكم بيد الله، وإذا اتفقت إرادة الحاكم مع إرادة الناس خلق الله الوفاق، مؤكدا: نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وباسم كنيسة الفيوم ونيابة عن الأنبا إبرام مطران الفيوم نؤيد الرئيس ونتمني له الافضل الفترة القادمة، ونؤيد الرئيس بشكل شخصي فقد قال الرئيس جملته الشهيرة لو مس أحد مصر من الأفضل أن نموت فهذا الشخص الذي لا يفرط في تراب مصر ويتمتع بهذا القدر من الوطنية نتمسك به ولا نفرط به أبدا وندعمه بكل قوتنا، وقال البابا تواضروس ان العالم كله بيد الله ومصر في قلب الله.

وقال ممثل الكنيسة يكفي إنجازات الرئيس في مجال الصحة وانتهاء معاناة المواطنين من فيروس سي، وسوف يتمم كل خطواته وتكون مصر في مقدمة بلاد العالم.

وكان احتشد المواطنين في محيط السرادق للدخول وحضور المؤتمر، وتواجد رجال المرور في الشوارع المحيطة بمقر إقامة المؤتمر لتسيير حركة المرور نظرا لحالة الإزدحام بالشوارع المحيطة بالمؤتمر.

وكان حزب مستقبل وطن بالفيوم نظم مؤتمرا صحفيا عقدته أمانة الإعلام بالحزب لمراسلى الصحف والقنوات الفضائية بمحافظة الفيوم أول أمس ، لمناقشة التجهيزات والاستعدادات اللوجستية لمؤتمر الحزب الحاشد المقرر عقده اليوم الاثنين بمدينة الفيوم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات القادمة والعمل على تسهيل مهمة المراسلين والإعلاميين لنقل وقائع مؤتمر الحزب من خلال توفير الوسائل اللوجستية التى تمكنهم من تغطية الحدث بصورة جيدة أيضا تم الاستماع لبعض التوصيات والمقترحات من المراسلين والإعلاميين وتم الأخذ بها ضمن الاستعدادات والتجهيزات لخروج المؤتمر بصورة تليق بمحافظة الفيوم

وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم ومنى عابد أمين مساعد الحزب ، والدكتور علاء شيلابى أمين الزراعيين بالحزب و منتصر نضر أمين الإعلام وأعضاء أمانة الإعلام بالحزب .