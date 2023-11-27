مليار و979 مليون دولار واردات مصر من روسيا فى 8 أشهر.. والحبوب تتصدر

كتب: مدحت عادل

تصدرت الحبوب قائمة أهم السلع التي استوردتها مصر من روسيا منذ بداية العام الجاري، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من روسيا بلغت نحو مليار و979 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل مليار و142 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 837 مليونا و196 ألف دولار.

وأضافت بيانات الجهاز، أن واردات الحديد والصلب جاءت في المركز الثاني لواردات مصر من روسيا بقيمة بلغت 266 مليون و460 ألف دولار في الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 289 مليونا و96 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له، بتراجع بلغ 22 مليونا و636 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الأخشاب والتي بلغت قيمتها 204 ملايين و189 ألف دولار، مقابل 282 مليونا و625 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 78 مليونا و436 ألف دولار.

واكتسبت الجهود المصرية أهمية كبيرة بالتزامن مع قرب انضمام مصر رسميا إلى تجمع البريكست مع بداية العام المقبل 2024، والذي من المقرر أن تفتح أبوابا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول التجمع، ومن بيها روسيا والتي تشهد العلاقات التجارية معها تطورا كبيرا، حيث ارتفعت الواردات المصرية من روسيا إلى 3 مليارات و562 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل ملياري و594 مليون دولار في نفس الفترة عام 2022، بزيادة بلغت 967 مليون دولار.