"مستقبل وطن" بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى

وأكد المشاركون، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر والأجدر على قيادة البلاد خلال السنوات القادمة فى ظل الظروف الداخلية والخارجية الصعبة .

وأضاف المشاركون أن موقف الرئبس عبد الفتاح السيسى من القضية الفلسطينية يعكس مدى حكمته وقوته التى تعبر عن زعامة حقيقية خاصة مع موقفه الرافض تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء .

وأوضح المشاركون، أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم الرئيس السيسى بقوة هو واجب وطنى على كل شخص لأنه يعكس أصالة الشعب المصرى المحب لبلاده.