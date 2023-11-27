اليوم السابع
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"مستقبل وطن" بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 08:40 م
"مستقبل وطن" بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا
البحيرة -ناصر جودة

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نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا حاشدا بمدينة دمنهور بالبحيرة، وذلك لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، و
شارك فى المؤتمر النواب محمد زين الدين رئيس حزب مستقبل وطن بالبحيرة، والدكتور وليد الشرمة  وسناء برغش ومحمد وجيه خالد والسيد القفاص وأمل زكريا قطب  ومحمد الشريفرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، إضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
 
وأكد المشاركون، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر والأجدر على قيادة البلاد خلال السنوات القادمة فى ظل الظروف الداخلية والخارجية الصعبة .
 
وأضاف المشاركون أن موقف الرئبس عبد الفتاح السيسى من القضية الفلسطينية يعكس مدى حكمته وقوته التى تعبر عن زعامة حقيقية خاصة مع موقفه الرافض تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء .
 
وأوضح المشاركون، أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم الرئيس السيسى بقوة هو واجب وطنى على كل شخص لأنه يعكس أصالة الشعب المصرى المحب لبلاده.
 
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت استعدادات مكثفة  للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية  المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل، وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672  بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة لهم حق التصويت 
 
 
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (1)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (2)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (3)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (4)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (5)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (6)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (7)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا 

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (8)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (9)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (10)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (11)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (12)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا  

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا (13)
مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا 
     

 







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