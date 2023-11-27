مسؤول روسي: الهجمات على السفن في الشرق الأوسط مثيرة للقلق

أ ش أ

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة سيرجي إيفانوف، اليوم /الإثنين/، إن الهجمات على السفن في الشرق الأوسط قد تتسبب في مشاكل مشابهة للقرصنة قبالة سواحل الصومال.

وأوضح الدبلوماسي الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن الوقائع الأخيرة التي تم خلالها الاستيلاء على السفن تثير القلق، وأشار إلى أنه تم الإفراج عن آخر سفينة تم اختطافها، وكان أحد أفراد الطاقم مواطنًا روسيًا.

وقال "إذا استمرت مثل هذه الهجمات، فسوف يذكرنا الأمر بالأزمة الصومالية: القرصنة البحرية، ولكن في منطقة مختلفة"، و"يجب التصدي لذلك الأمر، لأنه يؤثر على الوضع الاقتصادي، والخدمات اللوجستية للتجارة العالمية بأكملها".