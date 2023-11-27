مركز النيل للإعلام بطنطا ينظم ندوة بكلية طب أسنان حول المشاركة بالانتخابات

الغربية عادل ضرة

عقد مركز النيل للإعلام بطنطا ندوة إعلامية حول " المبادرات الرئاسية وتنمية المسئولية الاجتماعية والمشاركة للشباب"، كلية طب الأسنان جامعة طنطا بحضور الدكتورة فاتن أبو طالب عميد الكلية والدكتورة كاريمان السودانى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك استكمالا للحملة الوطنية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى بعنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" وبالتعاون والتنسيق مع جامعة طنطا برئاسة الددنوع محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بمحافظة الغربية.

بدأت الندوة بالسلام الجمهورى، ثم كلمة الدكتورة وفاء سمير نعيم استاذ الاجتماع السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والتى استعرضت أهم المبادرات الرئاسية التى تمت فى الفترة الأخيرة.

و أكدت على أن المشاركة لدى الشباب في المبادرات الرئاسية تساعد على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

وتناول الدكتور عمرو غنيم مدرس الاجتماع السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالشرح مفهوم الدولة وانها سلطة منظمة لمجموعة من الناس يقيمون بصفة دائمة على إقليم محدد ويخضعون لسلطة سياسية حاكمة وتحكمهم القوانين وتتمتع بالاعتراف الدولى.

وأوضح أن المشاركه السياسيه لها عدة اشكال منها، المشاركه التلقائية التطوعية " لوقفات الاحتجاجية - المظاهرات السلمية"، المشاركه العامة بالترشيح أو التصويت.

وأشار إلى أهمية المشاركة السياسية في تعزيز الوحدة الوطنية، ورفع مستوى الوعي السياسي في المجتمع مما يؤثر بالايجاب على الحياة السياسية، وتعزيز احترام العالم لنا كشعوب متحضرة، و التنمية وبناء الدولة.

كما أكد أن المشاركة السياسية فى ظل التشريعات الجديدة تصون حقوق الشعب وتمهد الطريق أمامهم لصنع الفارق، واختتمت عزة سرور مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا الندوة بكلمة حول أهمية الأمان فى الوطن وضرورة ممارسة الأفراد للحقوق والواجبات تجاه الوطن.

وأشارت إلى خطورة مشاركة الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها.