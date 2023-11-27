محاكمات × 24 ساعة.. حبس المتهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الاثنين، نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها، الحبس سنة للمتهم بالتنقيب عن الاثار بالجمالية، وتأجيل محكامة متهم بخلية السويس.

التنقيب عن الآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيده، بمعاقبة متهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين، بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه نصف مليون جنيه.

خلية السويس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 26 ديسمبر للمرافعة.

حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " م.ش.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وبمعاقبة المتهم " م.ع.ن"، بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر والمبلغ المالي المضبوطين، لاتهامهما الأول بالاتجار في المخدرات والثاني للتعاطي.