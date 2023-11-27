محافظ القليوبية: تشغيل تجريبي للسلم الكهربائي لكوبري المشاة في وابور الثلج

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، خلال متابعة أعمال تشغيل السلالم الكهربائية البديلة للسلالم الخرسانية بكوبري المشاة بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها عن بدء التشغيل التجريبي، وذلك تيسيرا على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2022 - 2023، بتكلفة إجمالية 13.5 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، ومهندسي الشركات المنفذة.

ووجه الهجان، بمتابعة تشغيله على مدار الساعة، وذلك لأهميته للمواطنين وكبار السن وذوي الهمم وذلك لتوفير وتقديم أفضل خدمة وراحة لهم.

وكلف المحافظ، رئيس مجلس المدينة، بتوفير فرد أمن على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة السلم الكهربائي، والاهتمام بنظافة السلم والمنطقة المحيطة به.