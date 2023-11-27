محافظ الشرقية يتفقد مشروع كوبر أبو طبل ومشروعات خدمية بمنيا القمح.. صور

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عددا من المشروعات الخدمية بمركز منيا القمح، للوقوف على نسب التنفيذ، لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنافع والفائدة على المواطنين.

بدأت من أعمال تطوير منطقة كوبرى أبو طبل بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، والتى تعد محورًا مروريًا هامًا يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزى مشتول السوق وبلبيس.

واطمأن المحافظ على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات على مصرف القليوبى بطول 28 متر وعرض 10 أمتار وذلك بعد أن تم الانتهاء من إنشاء القواعد الخرسانية وجارى تكثيف ورديات العمل للانتهاء من الأعمال الجارية بسقف الكوبرى وتثبيت 50 عمود خرسانى لعمل حائط ساند بجوار الكوبرى، مشددًا على إسراع الخطى فى تنفيذ الأعمال ودخول الكوبرى الخدمة الفعلية طبقًا للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بالمواصفات القياسية فى التنفيذ.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد كوبرى السيارات على بحر أبو الأخضر بطول 39 مترا وعرض 8 أمتار وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال به وتركيب الإنارة العامة وذلك للمساهمة فى تخفيف حدة الزحام بالمنطقة.

ليؤكد المحافظ أن المحافظة جادة فى تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع فى إنشاء كبارى علوية وأنفاق مشاه جديدة تساهم فى السيولة المرورية المطلوبة وتعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمركز منيا القمح بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائرى الجديد بمنيا القمح بطول 2.8 كم مزدوج وبتكلفة إجمالية 51 مليونا و980 ألف جنيه والمنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء ليربط بين مدينتى منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تساهم فى تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصه أوقات الذروة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلى من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أن الطريق مكون من حارتين بعرض 10 أمتار بكل اتجاه تشمل 7 أمتار أسفلت و1.5 متر طبان من الجانبين وتم الانتهاء من إنشاء حوائط سانده من الدبش على جانبى مصرف منيا القمح بطول 1700 متر وجارى الانتهاء من أعمال الرصف التوسعة بالمرحلة الأخيرة من الطريق بطول 800 متر وتركيب 145 عمود إنارة على الطريق وذلك لفتحه أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مرورى جديد يُساهم فى توفير الوقت والجهد على المسافرين.