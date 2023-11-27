متاجر إسبانية تضع أقفال على زجاجات زيت الطهى والزيتون بسبب السرقة.. صور

فاطمة شوقى

وضعت المتاجر الكبرى الإسبانية، أقفال على زجاجات زيت الطهى الأساسى وزيت الزيتون، وذلك لزيادة السرقة مع ارتفاع الأسعار، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زجاجات زيت الزيتون البكر الممتاز تباع سعة لتر واحد مقابل 14.5 يورو (15.77 دولارا) في بعض محلات السوبر ماركت، مما دفع زيت الزيتون لأن يصبح من المنتجات التى تحمل أسعار مرتفعة مثل المشروبات الكحولية ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية.

وقال روبين نافارو، مدير عام أكبر متاجر فى إسبانيا والتى تمتلك 30 متجرا في منطقة الأندلس الإسبانية: "إننا نشهد زيادة كبيرة في السرقة"، حيث أصبح زيت الزيتون منتجاً مثالياً للسرقة".

وارتفع سعر زيت الزيتون، الذي يبلغ رسميا 8 يورو للتر الواحد، بنسبة 150% في إسبانيا في العامين الماضيين، بسبب الجفاف الشديد في الجنوب الذي أدى إلى انخفاض محصول الزيتون، وبحسب نافارو، فإن العصابات الإجرامية تسرق النفط لإعادة بيعه، وعلى الرغم من أنه إجراء مجنون ومتطرف لكنه نجح.

منذ سبتمبر، قامت المتاجر بتقييد زجاجات كبيرة من زيت الزيتون سعة 5 لترات بالسلاسل وأغلقتها على الرفوف لمنع السرقة.



سوبر ماركت في اسبانيا



اسبانيا سوبر ماركت

وقال الشريك الإداري سلفادور كانيونس إن شركة STC، وهي شركة إسبانية تقدم حلول مكافحة السرقة لتجار التجزئة، زادت طلبات السوبر ماركت 12 ضعفا هذا الصيف لأجهزة حماية زجاجات زيت الزيتون.

واكتشفت الشرطة الإسبانية أيضًا سرقات زيت زيتون من معاصر الزيت، وفي أكتوبر ،و اعتقلت شخصين في إطار التحقيق في سرقة 56 طنًا من زيت الزيتون البكر الممتاز.

وارتفعت أرباح الشركات الصناعية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر ، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى الحاجة إلى دعم تنظيمي أكبر من بكين للمساعدة في دعم النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأدت الزيادة السنوية بنسبة 2.7% إلى عودة نمو الأرباح إلى خانة الآحاد، بعد زيادة بنسبة 11.9% في سبتمبر و17.2% في أغسطس، مما يزيد الضغط على الشركة.