ماتزودهاش.. أضرار صحية بالغة لإضافة الكثير من الثوم إلى الطعام

كتبت مروة محمود الياس

الثوم أحد أهم الإضافات الصحية الساحرة إلى الطعام، يعطى مذاقًا ورائحة مميزة، ولكن هل يمكن أن يضرك الثوم صحيًا إذا كنت من المحبين له، وهل الكثير منه ضار؟

يجيب تقرير نشر في موقعstylecraze أن الثوم له الكثير من الأضرار الصحية، إذا ما أفرطنا في تناوله، فكل مبالغة في تناول طعام أو شراب مهما كانت فائدته، تؤدى في النهائية لمشكلات صحية حتمية، فالتوازن هو المهم.

ووفقًا للتقرير فإن تناول الكثير من الثوم وإضافته بكميات كبيرة إلى الطعام تسبب في إحداث رائحة فم غير محببة، فضلاً عن تغير رائحة الجسم لرائحة غير جيدة أيضًا، وذلك نظرًا للمواد الكيميائية الشديدة الرائحة المتواجدة في الثوم.

الكثير من الثوم أيضًا يتسبب في مشكلات واضطرابات هضمية، فالمعدة تتأثر وبشدة، لأن الثوم يثير الغشاء المعدى وقد يؤثر بشكل مباشر على القدرة على التبرز فيسبب سيلان البراز وليونته، وقد يتسبب أيضًا في شعور بالألم في الأمعاء، أو الحرقة في بعض الحالات، قد تصل حد الشعور بالرغبة في التقيؤ أيضًا.

وفى السياق ذاته أوضح تقرير نشر في موقع timesofindia أن إضافة الكثير من الثوم الى الطعام يؤدى زيادة سيولة الدم مما يعزز من فرص الإصابة بنزيف الدم، مما يزيد من فرص انخفاض الضغط، مما قد يتسبب في الشعور بالضعف العام والدوار واعراض التعب والهزال، ولا شك أن الكثير من الثوم يغير أيضا من مذاق الطعام، لذا ينصح التقرير بضرورة التوازن في إضافة القليل جدا من الثوم للحصول على مذاق جيد وتجنب مضاره.