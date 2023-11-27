مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالغربية يبرز نجاحات مصر الاقتصادية

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، فى مؤتمر دعم رجال الصناعة بحضور أعضاء ومنسقى الحملة الرسمية بحضور النائب محمد عريبى والنائب الدكتور طلعت عبد القوى وأيه ياسر، وبمشاركة الآلاف من العمال والفلاحين ونقابات محافظة الغربية تحت رعاية حزب مستقبل وطن.

وأكد المشاركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتى استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستى، فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.

وأوضح أعضاء ومنسقى الحملة، أن قطاع الصناعة يمثل عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.7% من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب القطاع نحو 30% من إجمالى القوى العاملة أى ما يقرب من 2.5 مليون عامل فى حوالى 38 ألف منشأة صناعية بل ويزيد وأن مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريًا حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى.

وأوضحوا محليا لم تكن محافظة الغربية فقط بل وقلعة من قلاع الصناعة حيث امتلكت العديد من الصناعات المختلفة فسيطرت على صناعه الغزل والنسيج بامتلاكها اكبر مصنع فالعالم على مساحة 62.5 ألف متر مربع بشركة غزل المحلة، وصناعة العطور وصناعة الأسمدة والمبيدات والزيوت والصابون والادوات الفخارية والملابس والمفروشات والعديد من الصناعات الآخرى كما امتلكت محافظة الغربية واحدًا من الحصون المنيعة فى الصناعة بمدينة المحلة الكبرى.