مؤتمر الحركة الوطنية لدعم السيسي يبدأ بدقيقة حداد على أرواح ضحايا غزة.. صور

ويأتي المؤتمر ضمن مؤتمرات تحالف الأحزاب المصرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والتي حضر فيه لفيف من أعضاء وقيادات لفيف من الأحزاب المصرية الـ 42 المشاركين في المؤتمر، وكذلك وفود من: الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونواب وأعضاء تنسيقي شباب الأحزاب، ممثلين عن الأوقاف والكنيسة والأزهر، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية.

ورحب إسلام زيدان، أمين عام حزب الحركة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالحضور والتأكيد على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لما شهدته الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة من مخاطر تصدت لها القيادة السياسية بكل قوة.