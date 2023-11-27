اليوم السابع
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مؤتمر الحركة الوطنية لدعم السيسي يبدأ بدقيقة حداد على أرواح ضحايا غزة.. صور

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 08:24 م
مؤتمر الحركة الوطنية لدعم السيسي يبدأ بدقيقة حداد على أرواح ضحايا غزة.. صور مؤتمر حزب الحركة الوطنية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى يبدأ بدقيقة حداد
بورسعيد - محمد عزام

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بدأ مؤتمر حزب الحركة الوطنية في محافظة بورسعيد، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، بدقيقة حداد على أرواح ضحايا غزة في الحرب على فلسطين.
 
ويأتي المؤتمر ضمن مؤتمرات تحالف الأحزاب المصرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والتي حضر فيه لفيف من أعضاء وقيادات لفيف من الأحزاب المصرية الـ 42 المشاركين في المؤتمر، وكذلك وفود من: الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونواب وأعضاء تنسيقي شباب الأحزاب، ممثلين عن الأوقاف والكنيسة والأزهر، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية.
 
ورحب إسلام زيدان، أمين عام حزب الحركة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالحضور والتأكيد على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لما شهدته الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة من مخاطر تصدت لها القيادة السياسية بكل قوة.
 
الحضور-بالمؤتمر-(1)
الحضور-بالمؤتمر

 

الحضور-بالمؤتمر-(2)
الحضور-بالمؤتمر

 

جانب-من-المؤتمر--(1)
جانب-من-المؤتمر

 

جانب-من-المؤتمر--(2)
جانب-من-المؤتمر

 

خلال-المؤتمر--(1)
خلال-المؤتمر

 

خلال-المؤتمر--(2)
خلال-المؤتمر

 

مؤتمر-حزب-الحركة-الوطنية-لدعم-المرشح-عبد-الفتاح-السيسى-ببورسعيد-(1)
مؤتمر-حزب-الحركة-الوطنية-لدعم-المرشح-عبد-الفتاح-السيسى-ببورسعيد

 

مؤتمر-حزب-الحركة-الوطنية-لدعم-المرشح-عبد-الفتاح-السيسى-ببورسعيد-(2)
مؤتمر-حزب-الحركة-الوطنية-لدعم-المرشح-عبد-الفتاح-السيسى-ببورسعيد

 

مؤتمر-حزب-الحركة-الوطنية-لدعم-المرشح-عبد-الفتاح-السيسى-يبدأ-بدقيقة-حداد--(1)
مؤتمر-حزب-الحركة-الوطنية-لدعم-المرشح-عبد-الفتاح-السيسى-يبدأ-بدقيقة-حداد

 

مؤتمر-حزب-الحركة-الوطنية-لدعم-المرشح-عبد-الفتاح-السيسى-يبدأ-بدقيقة-حداد--(2)
مؤتمر-حزب-الحركة-الوطنية-لدعم-المرشح-عبد-الفتاح-السيسى-يبدأ-بدقيقة-حداد

 







بورسعيد

محافظة بورسعيد

المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

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