عضو شعبة الذهب: طرح "غوايش" بمصنعية أقل من السبائك لتحريك المبيعات

كتب إسلام سعيد

أشاد هاني سعد، عضو شعبة الذهب بتنظيم النسخة الثالثة من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات "نبيو" الذى تنظمه الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام فرصة بالفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023، مؤكدًا أنها فرصة للتعرف على ما توصلت إليه صناعة الذهب المصرية من تطور كبير يضاهي الصناعة العالمية بل يتفوق على بعض الدول.

وشدد في تصريح خاصة على أن مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك تساهم في توفير معروض يؤدي إلى استقرار الأسواق في الفترة القادمة ، مشيراً إلى استقرار الطلب على الذهب وهناك عودة لشراء المشغولات في ظل طرح مشغولات بمصنعية تقريبا أقل من مصنعية السبيكة الذهب وهناك غوائش بمصنعيات 50 جنيها لتحريك أكبر لمبيعات المشغولات.

وشدد على إعلاء البراند المصري في الخارج والمنافسة في الأسواق الدولية بعد التطور الرهيب في صناعة المشغولات بالسوق المصري يجعلنا نتوقع تحقيق طفرة تصديرية من المشغول الذهبي المصري خلال الفترة المقبلة بعد إلغاء رسوم التثمين.

وأوضح هاني سعد أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين تستجيب لمطالب الصناع المصريين والعمل على إزالة العقبات أمام الصناعة المصرية ونحن بحاجة إلي تصدير منتج يحمل شعار صنع في مصر، ولفت إلى أن هذه خطوة إلغاء رسوم تثمين تصدير المشغولات تدعم ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب.