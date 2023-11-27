ضياء رشوان: الإفراج عن 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا من النساء والأطفال خلال الهدنة الإضافية

كتب محمد السيد الشاذلى

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، أوشكت، حتى الآن، على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين.

وتشمل الهدنة الممتدة الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.

وأوضح رشوان أنه بالإضافة للإفراجات، فسوف يستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة، وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.

وأضاف رشوان أنه من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائليين بقطاع غزة، وجاري التفاوض على الإفراج الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.