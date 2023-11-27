ضبط 209 مخالفات تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 209 مخالفات تموينية متنوعة على مدار يومين خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، وضبط الأسعار والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

وشدد المحافظ،على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وغيرها من الجهات الرقابية لتكثيف الحملات ورصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والاطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق والالتزام بالاشتراطات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي أن الحملات أسفرت عن تحرير 150 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان- تصرف وتجميع )، و59 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- سلع منتهية الصلاحية -بيع منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.