ضبط مصانع ومحلات ومعارض غير مرخصة بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "القليوبية – المنيا – القاهرة - الجيزة" .. أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية" عن ضبط (مركز – 2 معرض – 4 مخازن – 2 محل – مصنع - مدشة) بمضبوطات بلغت (46,5 طن أسمدة زراعية – 69,25 طن أعلاف حيوانية - 1532 عبوة أدوية بيطرية – 30 طن فول صويا – 10 طن ذرة أبيض – 21 طن أعلاف حيوانية وداجنة –900 كيلو جرام مبيدات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها .

وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (2 مخزن – مؤسسة "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (43 طن مواد غذائية – 3,5 طن أرز أبيض – 2,5 طن عسل أسود) بدون بيانات ومجهولة المصدر .

وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط ( مصنع - مسبك) لتصنيع الرخام والألومنيوم "بدون ترخيص" لوجود مخالفات وعدم توفر الإشتراطات البيئية بها .

وفى مجال تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات تم ضبط عدد (192) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بنطاق مديريات أمن " القاهرة – الجيزة - القليوبية".