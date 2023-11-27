اليوم السابع
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ضبط مصانع ومحلات ومعارض غير مرخصة بحملات أمنية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:53 م
ضبط مصانع ومحلات ومعارض غير مرخصة بحملات أمنية ضبط مصانع ومحلات ومعارض غير مرخصة
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "القليوبية – المنيا – القاهرة - الجيزة" .. أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية" عن ضبط (مركز – 2 معرض – 4 مخازن – 2 محل – مصنع - مدشة) بمضبوطات بلغت (46,5 طن أسمدة زراعية – 69,25 طن أعلاف حيوانية - 1532 عبوة أدوية بيطرية – 30 طن فول صويا – 10 طن ذرة أبيض – 21 طن أعلاف حيوانية وداجنة –900 كيلو جرام مبيدات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها .
 
وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (2 مخزن – مؤسسة "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (43 طن مواد غذائية – 3,5 طن أرز أبيض – 2,5 طن عسل أسود) بدون بيانات ومجهولة المصدر . 
 
وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط ( مصنع - مسبك) لتصنيع الرخام والألومنيوم "بدون ترخيص" لوجود مخالفات وعدم توفر الإشتراطات البيئية بها . 
       
وفى مجال تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات تم ضبط عدد (192) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بنطاق مديريات أمن " القاهرة – الجيزة - القليوبية".
 






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