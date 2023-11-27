ضبط المتهم بقتل طالب في الخصوص بسبب خلافات الجيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب "مصاب بجرح نافذ وتوفـى أثناء إسعافه" ووالده ونجل خالته "مصابان بجروح وكسور متفرقة بالجسم") .

بالفحص تبين قيام (مالك محل أدوات منزلية وأنجاله الثلاثة) بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والتى أودت بحياة أحدهم ، وذلك بسبب خلافات الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (سلاح أبيض "سكين").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .