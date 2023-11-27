ضبط المتهم بالاصطدام بمواطن وهروبه في الموسكي

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة ب مصادمة ومصاب بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "لاذ بالفرار ") إصطدم بأحد الأشخاص "مصاب بكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله لإحدى المستشفيات ، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ ، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة "الميكروباص" وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية من تعدى الأهالى عليه وتبين سلامة التراخيص .