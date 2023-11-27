اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بالاصطدام بمواطن وهروبه في الموسكي

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:51 م
ضبط المتهم بالاصطدام بمواطن وهروبه في الموسكي قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومصاب بدائرة القسم. 
 
بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "لاذ بالفرار ") إصطدم بأحد الأشخاص "مصاب بكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله لإحدى المستشفيات ، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ ، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة "الميكروباص" وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية من تعدى الأهالى عليه وتبين سلامة التراخيص .






أمن القاهرة

حادث تصادم

جريمة القاهرة

جريمة الموسكى

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة