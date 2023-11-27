صراع بين شاب وخطيبته على شبكة وزنها يقدر بـ266 جراما.. أقرأ التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

أقام شاب يبلغ من العمر 35 عاما، دعوى رد شبكة ضد خطيته، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للاستيلاء على الشبكة المقدر وزنها بـ 266 جراما، وفسخها الخطبة دون أى أسباب حقيقية، ليؤكد:" أحببت خطيبتى وتقدمت لها بعد 12 شهرا من فترة التعارف، وبدأت التجهيز للزواج فأشترط أهلها تكفلى بالمنقولات ووافقت ولكنها سافرت فجاة لخارج مصر وفسخت الخطبة".

وتابع الشاب بدعواه بعد رفض خطيبته إتمام الزواج وامتناعها عن رد الشبكة:" طردنى أهلها من منزلهم بعد ذهابى لمحاولة حل الخلاف بشكل ودى، وعندما طالبت شقيقها برد الشبكة أنهال على بالضرب المبرح، لأعيش خلال الشهور الماضية فى عذاب، لتضع خطيبتى مؤخرا شرط لإتمام الزفاف بشرائى فيلا فى مكان مناسب بجوار منزل عائلتها ".

وأكد:"حررت بلاغ ضدها وبلاغ أخر ضد شقيقها وأثبت أن الإساءة من جانبهم وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة، وأنها لا تستحق المصوغات ويجب عليها ردها بعد تخطيطها للتخلص منى منذ البداية بعد السطو على الشبكة وفقا لتصريحها لأصدقائي".

وأضاف:"دمرت حياتى وتخلت عنى، رغم أننى وقفت بجوارها طوال فترة التعارف والخطبة وقدمت لها كل ما أملكه ووافقت على شروطها ولم أتركها رغم أعتراض عائلتى على علاقتنا، وصبرت وتحملت بسبب حبى لها وبالرغم من ذلك عاملتنى بشكل سيئ، واستولت على المصوغات وواصلت طلب أشياء تعجيزية لتثبت أننى من أتخلف عن تنفيذ إتفاقات الزواج مع عائلتها".