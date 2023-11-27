اليوم السابع
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لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانا..

صحة القليوبية تطلق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي".. صور

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 09:59 ص
صحة القليوبية تطلق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي".. صور المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانا
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي"، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالقليوبية بداية من الأحد 26 نوفمبر تحت شعار "حقك تنظمي"، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان وذلك ضمن مبادرة 100 يوم صحة، التي يتم تنفيذها تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
 
وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
 
وأضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالقليوبية، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، وستكون المرحلة الأولي للحملة بمراكز (بنها _كفر شكر - شبرا شرق - شبرا غرب – قها - الخانكة)، من الأحد 26 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، كما أنه من المقرر انطلاق المرحلة الثانية من 2 ديسمبر حتي 6 ديسمبر في (طوخ ، القناطر ، قليوب ، شبين القناطر ، العبور).
 
جانب من الحملة
جانب من الحملة

جانب من القافلة
جانب من القافلة

خلال استقبال السيدات بالحملة
خلال استقبال السيدات بالحملة

ندوات التثقيف بالقليوبية
ندوات التثقيف بالقليوبية

 







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