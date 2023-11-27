وأشار رئيس سيراليون - فى خطاب نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس، إلى أن "معظم قادة الهجمات تم اعتقالهم الآن وتم استعادة الهدوء".

وأضاف أن الهجمات كانت "محاولة لتقويض السلام والاستقرار الذي عملنا جاهدين لتحقيقهما منذ أكثر من عقدين من الزمن"، مبينا أن "العمليات الأمنية والتحقيقات مستمرة وسنضمن محاسبة المسؤولين من خلال الإجراءات القانونية الواجبة".

من جانبه، قال وزير الإعلام في سيراليون تشيرنور باه، إن حظر التجول من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحا سيظل ساريا حتى إشعار آخر، مضيفا أنه "بينما نشجع المواطنين على العودة إلى أنشطتهم الطبيعية، فإننا نواصل حث الجميع على التزام الهدوء ولكن اليقظة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو غير عادي في أقرب مركز شرطة".

واستيقظ سكان العاصمة "فريتاون" صباح أمس الأحد، على أصوات إطلاق نار كثيف عندما حاول مسلحون اقتحام مستودع الأسلحة الرئيسي في أكبر ثكنة عسكرية في سيراليون. وفاجأت الهجمات السكان وقوات الأمن في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وأثارت مخاوف من احتمال حدوث انقلاب في منطقة مضطربة.

يشار إلى أن إعادة انتخاب رئيس سيراليون جرت في يونيو الماضي في ظل انتخابات متنازع عليها، وأدت إلى زيادة التوترات السياسية داخل البلاد التي لا تزال تتعافى من حرب أهلية استمرت 11 عاما.