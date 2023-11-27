سقوط أمطار خفيفة وتجمع للسحب الكثيفة في سماء الغربية وطوارئ بالمحافظة

الغربية مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية قبل قليل لسقوط أمطار خفيفة على مدن ومركز المحافظة، مصحوبة بنشاط للرياح، وتجمعت السحب الكثيفة في سماء المحافظة، مع ظهور متقطع لأشعة الشمس.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ منذ الصباح للتعامل مع التقلبات الجوية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتوخي سائقي السيارات الحذر في السير على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية.