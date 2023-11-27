سعر جرام الذهب يفتح تداولات الأسبوع عند 2830 جنيها لعيار 21

كتب ــ إسلام سعيد

فتح الذهب تداولاته هذا الأسبوع بالسوق المصري على ارتفاع ملحوظ مسجلاً نقطة تاريخية لأول مرة عند 2830 جنيها للجرام عيار21 بالتزامن مع صعود السعر العالمي للذهب لمستويات 2015 دولارا للأونصة.



أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3234 جنيها

عيار 21 يسجل 2830 جنيها

عيار 18 يسجل 2426 جنيها

عيار 14 يسجل 1887 جنيها

الجنيه الذهب 22640 جنيها



الذهب الأسبوع الماضي استطاع الذهب أن يسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي وأن يغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد أن وجد الدعم من ضعف مستويات الدولار والتوقعات المتزايدة أن الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

ارتفع الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% ليسجل مكاسب بمقدار 22 دولار ليغلق عند المستوى 2002 دولار للأونصة بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2007 دولار للأونصة.

استطاع الذهب ان يسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي وسجل اعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 2007 دولار للأونصة، ولكن يتبقى عليه اختراق مستوى المقاومة 2010 دولار للأونصة حتى يتثنى له أن يستكمل الصعود ويحقق مستهدفاته عند 2050 ومن بعده قمته التاريخية 2080 دولار للأونصة.