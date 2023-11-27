زوجة تطالب بحبس زوجها بسبب تخلفه عن سداد نفقة الفرش والغطاء

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تهربه من سداد نفقة الفرش والغطاء الصادرة لها بمتجمد مبلغ 6 ألاف جنيه عن العام الماضي، و12 ألف للعام الحالي وسرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد هجرها وتهديده لها، وطردها من مسكن الحضانة -للزواج به-، لتؤكد:" زوجي هجرني بعد 15 عام زواج، وخطب سيدة غيري، وتنصل من نفقات أولاده رغم أرباحه التي تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات سنويا".

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلى عن أسرته بسبب سيدة ظهرت في حياته مؤخرا وجعلته يفضلها علينا، سرقت أمواله ودفعته للتخلف عن سداد النفقات لأولاده، قام بإلحاق الأذي بي والضرر المعنوي والمادي بي، انتقاماً مني علي ملاحقته بدعاوي الحبس بعد سرقته حقوقي".

وأضافت الزوجة بدعواها:" قدمت دعوي طلاق للضرر، وقدمت مستندات تفيد تحايل زوجي على للسطو على حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وقدمت دعوي أخري لحبسه بمحكمة الجنح بعد تعديه علي بالضرب، بخلاف دعوي تمكين من مسكن الزوجية بعد طرده لى وتخلفه عن تحمل مسئولية أولاده".

وأتابعت: "زوجي كاد أن يتخلص مني لولا إنقاذي على يد الجيران، وحررت محضر ضده لإثبات عنفه ضدي بأبشع الألفاظ والتشهير بسمعتي، وتهديده لى للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركه لى معلقة وهو ما أصابني بضرر بالغ، بخلاف إلحاقه بي إصابات استلزمت علاج دام شهر و10 أيام وفقا للتقارير الطبية وتدهور حالتي النفسية والصحية بسبب سلوكه".