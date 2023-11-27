رياضة الغربية تنظم اللقاء الثالث للبرنامج الموحد للتعليم المدنى.. تفاصيل

الغربية عادل ضرة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالغربية" إدارة البرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، اللقاء الثالث للبرنامج الموحد للتعليم المدني، بعنوان "التحول الرقمي والأمن السيبراني" تحت اشراف يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وسامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

أدار الندوة الدكتور هاني محمد متولي أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، وتناول الندوة مفهوم الابتزاز الإلكتروني وأهميته في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الأمن السيبراني وتأثيرها على المجتمع.

أقيمت الندوة بمركز شباب السجاعية بحضور أحمد العكش؛ رئيس قسم التعليم المدنى ومجموعة من الشباب والفتيات بمراكز الشباب بقطاع شباب المحلة أول ، بحضوى 100 شاب وفتاة، لتمكينهم من فهم تحديات الابتزاز الإلكتروني وأهمية الأمن السيبراني في عصر التكنولوجيا والمعلومات.

يأتي إقامة هذا اللقاء في إطار البرنامج الموحد للتعليم المدني، الذي يهدف إلى توفير منصات تعليمية وتثقيفية للشباب في مختلف المجالات الهامة، ويعكس هذا اللقاء التزام مديرية الشباب والرياضة وإدارة البرلمان والتعليم المدني بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم في مواجهة التحديات الحديثة التي تنشأ من تطور التكنولوجيا والاتصالات.

تسهم هذه اللقاءات في زيادة الوعي والمعرفة لدى الشباب حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وأهمية الحماية السيبرانية، كما سيوفر اللقاء الفرصة للشباب لتبادل الخبرات والآراء حول هذه القضايا الهامة وتعزيز التعاون والتوعية في مجال الأمن السيبراني.