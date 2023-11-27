روسيا تسقط طائرة أوكرانية مسيرة فوق منطقة روستوف

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قال حاكم منطقة روستوف الروسية الحدودية فاسيلي جولوبيف، اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة روستوف الروسية.



وأضاف جولوبيف- في تصريح، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "حوالي الساعة 9:30 صباحا بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية وتم تدميرها فوق منطقة روستوف، ولم يتم تسجيل وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر مادية في موقع سقوط حطام الطائرة الإوكرانية".