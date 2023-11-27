رئيس مدينة حدائق العاصمة يتفقد أعمال الطرق بمبادرة "سكن لكل المصريين" بالمدينة

كتب أحمد حسن

تابع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة ، الأعمال الجارى تنفيذها للطرق وتنسيق الموقع بمشروع الوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة.

وتفقد المهندس عمار مندور، ومرافقوه، أعمال توريد المعدات والآلات اللازمة لاستكمال أعمال الطرق، والخامات اللازمة لفرد طبقة الأساس، وتوزيع الإنترلوك اللازم لاستكمال الأعمال، وذلك بحضور جهات الإشراف، والمسئولين بالجهاز.

وشدد "مندور" على تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، والالتزام بالمواصفات الفنية، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة من طرق وأرصفة وإنترلوك، وتوفير الخامات اللازمة.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه جارٍ العمل بالطريق الإقليمى، وطريق 58، وطريق 50، مؤكداً يجرى حالياً العمل بأول ميدان بالمرحلة الخامسة بمنطقة سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل، وجارٍ استكمال شبكة الطرق بالمدينة الرئيسية، والفرعية.

كما شدد "مندور" على تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز، وإنهاء تلك الطرق، مضيفاً أنه جارٍ استكمال أعمال ترقيم العمارات بالمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذها تيسيراً على السكان.

ووجه المهندس عمار مندور، العاملين بإدارة الزراعة بسرعة تجهيز المناطق لأعمال تنسيق الموقع والزراعات، حتى يتسنى تسليم الوحدات للحاجزين، والاهتمام بصيانة، ورى المساحات التى تم زراعتها.