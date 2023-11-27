رئيس جامعة كفر الشيخ يطالب المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية بالانتخابات

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة كفر الشيخ، والذى أقيم بقاعة أبو حجر، بمشاركة الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور عددًا من النواب والسياسيين والتنفيذيين والشعبيين، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أثناء فعاليات المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أحدث طفرة كبيرة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وحثه الدائم باستمرار العمل والجهد من أجل استكمال مسيرة التطوير والبناء، مشيرًا أن ذلك لا يأتى من بناء الكليات وتطوير التعليم فحسب، وإنما يأتى من بناء الفكر وبناء المعارف والمهام والسلوكيات، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة كشفت المخاطر التى تحاك لمصر، ومشيرا أن نهوض مصر يأتى من إرادة شبابها.

وطالب الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشباب بضرورة ممارسة حقوقهم الدستورية، والنزول بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، لانتخاب قيادة سياسية واعدة وقوية وقادرة على حماية مصر واستمرار مسيرة البناء والتنمية، موجها رسالة إلى كافة المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة فى الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

وأثناء فعاليات المؤتمر، تم استعراض الإنجازات والمشروعات التى حققتها الدولة المصرية،وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطنى وكياناته من دعم على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والتى تأتى ضمن سلسلة مؤتمرات التحالف الوطنى الحاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



الحضور في المؤتمر من أهالي كفر الشيخ



الحضور من أهالي كفر الشيخ