رئيس جامعة بورسعيد: ندوات وفعاليات لتوعية الشباب بالمشاركة في الانتخابات

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد ، أن الجامعة تقوم بتنظيم العديد من الندوات والفعاليات التي من شأنها توعية الطلبة والطالبات بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح رئيس جامعة بورسعيد، في كلمته مؤتمر حزب الحركة الوطنية، والذي شارك فيه تحالف الأحزاب المصرية والمقام ببورسعيد، أننا خلال هذه الفترة نقدم كافة المعلومات التي تزيد من وعي الطلبة والطالبات بأهمية المشاركة السياسية.

وأشار إلى الإنجازات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية من تطور في التعليم العالي وإنشاء العديد من الجامعات خاصة الأهلية، والتي كان لها دور كبير في استقبال الطلبة المصريين الوافدين من روسيا وأوكرانيا والسودان، وغيرها من التي حدثت بها توترات في الفترات الماضية.

وبدأ مؤتمر حزب الحركة الوطنية في محافظة بورسعيد، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، في إحدى قاعات فنادق المحافظة، بدقيقة حداد على أرواح ضحايا غزة في الحرب على فلسطين.

ويأتي المؤتمر ضمن مؤتمرات تحالف الأحزاب المصرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والتي حضر فيه لفيف من أعضاء وقيادات لفيف من الأحزاب المصرية ال 42 المشاركين في المؤتمر، وكذلك وفود من : الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونواب وأعضاء تنسيقي شباب الأحزاب، ممثلين عن الأوقاف والكنيسة والأزهر، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية.

ورحب إسلام زيدان، أمين عام حزب الحركة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالحضور والتأكيد على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لما شهدته الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة من مخاطر تصدت لها القيادة السياسية بكل قوة.