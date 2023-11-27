خدمات تهمك.. تعرف على مستندات الترخيص أو التجديد لإشغال الطريق بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقام الأول إلى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق ضمن الخدمات التى تقدمها مراكز الخدمات التكنولوجية بمحافظة سوهاج:

- مستندات تقدم فى حالتى طلب (الترخيص وتجديد الترخيص ) بإشغال الطريق

- صورة مستند إثبات الشخصية ( بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى....الخ ) والأصل للاطلاع

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

- رسم هندسى أو كروكى لموقع الأشغال ( فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق ).

- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده ( فى حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق )