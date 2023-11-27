اليوم السابع
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"حياة كريمة" تستجيب لتوجيه الرئيس السيسى بدعم مواطن بسيارة ومسكن (إنفوجراف)

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:54 م
"حياة كريمة" تستجيب لتوجيه الرئيس السيسى بدعم مواطن بسيارة ومسكن (إنفوجراف) "حياة كريمة" تستجيب لتوجيه الرئيس السيسى بدعم مواطن بسيارة ومسكن

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم من القاهرة، وذلك عقب توجيهه بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له، استجابت مؤسسة حياة كريمة وتواصلت مع الشاب عرفة وقدمت له الدعم اللازم، وذلك بتوفير سيارة جديدة له "تاكسى" لتكون مصدر رزق دائم له ولأولاده، بالإضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته وتمكينه اقتصاديا.
 
حياة كريمة تستجيب لتوجيه الرئيس السيسى بدعم مواطن بسيارة ومسكن
حياة كريمة تستجيب لتوجيه الرئيس السيسى بدعم مواطن بسيارة ومسكن
 
كان الرئيس السيسى التقى مع الشاب هاشم أثناء أحد جولات الرئيس في محافظة القاهرة، وكان المواطن عرفة هاشم يعانى من عدم وجود مصدر رزق دائم، كما لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.
 
يأتي ذلك ضمن جولات الرئيس في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيه لمؤسسة حياة كريمة في إطار دورها الإنسانى والمجتمعى تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم والوقوف بجانب المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.
 
 






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