اليوم السابع
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"حياة كريمة" ترتقى بمستوى الخدمات بقرى الصف وأطفيح فى الجيزة.. التفاصيل

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 07:00 ص
"حياة كريمة" ترتقى بمستوى الخدمات بقرى الصف وأطفيح فى الجيزة.. التفاصيل مبادرة "حياة كريمة"
كتبت – مرام محمد

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شهدت محافظة الجيزة ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات الحيوية، لتحقيق التنمية الشاملة بكل مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية والبنية التحتية وتحسين حياة أهالي الريف ورفع جودة الحياة.
 
للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، شهدت 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وتوصيل غاز طبيعي وإقامة وحدات سكنية مجهزة ومدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ومجمعات متكاملة للخدمات الحكومية وأخرى زراعية لخدمة الفلاحين والمزارعين، نوضح بالأرقام أبرز تلك المشروعات في السطور التالية:
 
-إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية.
-إنشاء 11 مجمعاً زراعياً.
-إنشاء 11 مجمع خدمات حكومي.
-إنشاء 16 نقطة إسعاف.
-إنشاء 37 وحدة صحية.
-إنشاء 556 فصلا دراسيا.
-إنشاء 66 مدرسة.
-إنشاء 5 محطات مياه شرب.
-إنشاء 42 مشروع صرف صحي.
-إنشاء 6 محطات معالجة.
-إنشاء 43 مركز شباب.
-إنشاء 34 مكتب بريد.
-إنشاء 7 أسواق.
-إنشاء 8 مواقف.
 
وتستعد المحافظة لانطلاق المرحلة الثانية من أعمال المبادرة في ثلاثة مراكز ومدن جديدة، وهي منشأة القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالي 83 قرية وتوابعها، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الانتهاء من توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الإنجاز بكافة المشروعات المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم افتتاح العديد منها والتي ساهمت في تحقيق تحسين شامل في جودة حياة المواطنين بالقرى المدرجة بالصف وأطفيح.






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