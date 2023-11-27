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حملة المرشح حازم عمر تلتقى بأمانة التقييم والمتابعة لـ"الشعب الجمهورى"

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 09:11 م
حملة المرشح حازم عمر تلتقى بأمانة التقييم والمتابعة لـ"الشعب الجمهورى" لقاء حملة المرشح الرئاسي حازم عمر بأمانة المتابعة والتقييم
كتب كامل كامل- إيمان علي

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التقت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، مع أعضاء أمانة التقييم والمتابعة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الحملة الانتخابية المركزي بالقاهرة الجديدة.
 
حضر اللقاء اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والدكتورة ولاء هرماس رضوان، أمين أمانة التقييم والمتابعة المركزية، وعضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات التقييم والمتابعة بجميع محافظات الجمهورية.
 
وتناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بنا، وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري
 
تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.
 
 
 
 
 






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