حكاية الطالب معاذ الحاصل على المركز الأول عالميا ببطولة الكيك بوكس للبراعم

الشرقية- فتحية الديب

يقال إن العقل السليم فى الجسم السليم، ولطالما ارتبطت ممارسة الرياضة بتحسين القدرات العقلية والذهنية لممارسيها والطلاب هم من أكثر الفئات التى تمارس الرياضة نظرا لوقت الفراغ والطاقة والنشاط الذى يملكونه والرياضة كغيرها تحسن صحة الطلاب وتعزز لديهم الثقة بالنفس، حيث استطاع الطالب "معاذ وائل السيد محمد عايش" طالب بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة ملامس الإعدادية التابعة لإدارة منيا القمح بمحافظة الشرقية، أن يحصد أول العالم فى لعبة الكيك بوكس للبراعم.

وقال "معاذ" لـ"اليوم السابع"، إنه بدأ ممارسة الرياضة فى طفولته بتشجيع من أسرته ووجد نفسه فى لعبة الكيك بوكس، وبدأ والده يشجعه على التدريب ويوفر له كافة متطلباته وذلك لإيمانه بأن النشاط الرياضى لا يقل أهمية عن النشاط العلمى،وبدأ الطفل الصغير يحبو خطواته الاولى نحو النجومية بحصوله على بطولات محلية، وتنبأ له المدربين بالتفوق الرياضي فى هذه اللعبة.

وعكف "معاذ" على التدريب باستمرار فى تلك اللعبة، وعندما التحق بالمرحلة الإعدادية نال تشجيع مدرسيه ومدربه على الاستمرار والمواظبة فى ممارسة النشاط الرياضى المفضل لديه، وتخطى الطالب مرحلة حصد الجوائز المحلية إلى العالمية حيث شارك فى بطولة الكيك بوكسينج للبراعم ، وفاز بأول العام فيها ، متفوقا على منافسه الإيطالى.

وأضاف الطالب، أن مدربه صاحب فضل كبير عليه حيث غرس لديه الثقة بالنفس بتحقيق الفوز بالمركز الاول على مستوى الجمهورية والعالم، وأنه يحلم بالاستمرار فى ممارسة تلك اللعبة التى يحبها وأن يكون لديه أكاديمية رياضية خاصة يدرب الأطفال على تلك اللعبة التى يعشقها، متابعا أنه يواظب على مذاكرة دروسه وأن الرياضة تشجعه على المذاكرة وتدفعه على التفوق الدراسي أيضا فى تحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب مستقبلا بإذن الله.

من جانبه قال "عبد الشافى حسن" مدير الإدارة التعليمية بإدارة منيا القمح،إدارة منيا القمح متفوقة فى النشاط الرياضى وحقق أبناء الإدارة مراكز أولى فى بطولات محلية ودولية، كما تعد المدرسة الرياضة بالإدارة نموذجا فريدا فى ممارسة الأنشطة الرياضية وحصد البطولات، ورعاية الطلاب المتفوقين رياضيا من خارج المدرسة من أبناء الادارة التعليمية بمنيا القمح، منوها أن ما تم الانجازات فى منيا القمح، يرجع إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الداعم للعملية التعليمية بالمحافظة وتواجده المستمر بين الطلاب بالمدارس، وكذلك المهندس محمد الرشيدى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، لم يدخر جهدا فى تقديم الدعم فى شتى المجالات التى تخدم على العملية التعلمية، وكذلك " محمد رمضان" وكيل مديرية التربية والتعليم، الراجل الديمنو الذى يبث فينا الروح لكيفية التخديم على العملية التعليمية وإعداد أبطال، وكذلك بفضل دعم ومجهود زملائى بإدارة منيا القمح.

وتابع " هشام عطية عبد الله " موجه أول التربية الرياضية بإدارة منيا القمح، إن إدارة منيا القمح لديها أنشطة رياضية متعددة من ملاكمة وسباحة سلة وكرة القدم والكاراتيه وألعاب قوى والكيك بوكس، واستطاع الطالب " معاذ وائل" ابن مدرسة ملامس الإعداية، أن يحصد أول العالم فى بطولة الكيك بوكس، فى ميزان 56 كيلو.



مدير-إدارة-منيا-القمح-مع-الطالب-معاذ



معاذ-ابن-منيا-القمح



معاذ-الطالب-بادارة-منيا-القمح-الاعدادية



هشام-عطية-موجه-اول-التربية-الرياضة-بإدارة-منيا-القمح-التعليمية



معاذ-اثناء-البطولة