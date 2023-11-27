حزب الاتحاد: مصر يوم الانتخابات ستصنع التاريخ وترد على مروجى الإشاعات

وأضاف خلال المؤتمر الجماهيرى لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بإحدى القاعات بمدينة سوهاج، والذى ينظمه 3 أحزاب سياسية هي الاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى بحضور قيادات الأحزاب وعدد كبير من أهالى محافظ سوهاج: من هنا أعلن التأييد المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي رائد النهضة الحديثة وصاحب الإنجازات التي سيذكرها التاريخ ويفتخر بها الأجيال القادمة، لقد حققت مصر في عهد الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات إنجازات كثيرة، لو أردنا حصرها وتعدادها لن يكفيني 10 سنوات أخرى، فمن أجل هذا جاء تأييدنا للرئيس.

وأضاف أنه كما لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي نداء المصريين من قبل فإنه اليوم يلبي نداءهم مرة أخرى، وقد عقد العزم على ترشيح نفسه لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة وعد منه، بأن تكون امتدادا للسعي المشترك من أجل مصر وشعبها.

وتابع: من أجل مصر التي تسكن قلوبنا أدعو كل المصريين إلى المشاركة الإيجابية في هذا المشهد الديمقراطية فهيا نجدد العهد في استكمال مسيرة البناء والسير جميعا إلى صناديق الانتخاب ليس من اليوم الأول، فحسب، بل من الساعات الأولى رد على المشككين وأصحاب المصالح ومروجي الشائعات.

وأضاف: أيها المصريون فلا خوف على أمه تعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها، ولا تنكسر أمه تجرد شبابها من الهوي إلا عشق الوطن.