حبس المتهمة بقتل جارتها الطفلة "ملك" وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت النيابة العامة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية حبس طالبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل جارتها الطفلة " ملك" التي عثر على جثتها أعلى سطح جيرانها بالقرية، وتبين أن دافع الجريمة بسبب سرقة القرط الذهبى للطفلة.

بداية الواقعة كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من أسرة الطفلة " ملك أدهم" 6 سنوات بغيابها عن المنزل، وتوصلت تحريات ضباط مباحث أبوكبير، للعثور على الطفلة أعلى سطح منزل جيرانها، وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وسرقة قرطها الذهبى،وتبين قيام " دنيا ص" 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى، بارتكاب الواقعة، والتخلص من الطفلة وسرقة قرطها الذهبى، تم القبض على المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7106 جنح مركز شرطة أبوكبير،لسنة 2023.

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.