جامعة المنيا تعقد ندوات توعوية للطلاب حول تعزيز العمل التطوعى في حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، أولى فعاليات سلسلة ندواتها التوعوية التى تستهدف طلاب كليات الجامعة، بعنوان "تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث جاءت الندوة الأولى بكلية التربية النوعية لتسليط الضوء وإبراز حجم الإنجاز الذى حققتها المبادرة فى قرى مصر الأكثر احتياجاً.

شهدت الندوة إقبال كثيف من الطلاب، بحضور الدكتورة إيمان الشريف عميد كلية التربية النوعية، ومنسقى مبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة المنيا، والدكتور مينا ابو اليمين منسق مؤسسة حياه كريمة لمدينة ملوى ومسئول قطاع التدريب، والدكتور إيمان على، منسق المؤسسة بمدينة سمالوط ومسئول قطاع الحالات الإنسانية والتمكين وإشراف وليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعى، ومسئولى النشاط هايلايد عايد، ورندا على نجيب.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أنه إيماناً من الجامعة بدورها المجتمعى فى نشر ثقافة العمل التنموى والتطوعى لكونها منارة للتنوير وبناء الشخصية الواعية لدى الشباب الجامعى، فقد تم إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية بمختلف الكليات تستهدف بناء الوعى، ودعم مشاركة الطلاب فى العمل التطوعى والخدمة المجتمعية بالمشروع القومى "حياة كريمة "، الذى يستهدف تحسين حياة مستوى معيشة المواطنين، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية بالمجتمع.

بدأت الندوة بتعريف المحاضرين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الثانى من يناير عام 2019، للارتقاء بمستوى معيشة أكثر من 58 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجا فى 175 مركز على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد 4584 قرية، من خلال دعوة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى هذه المبادرة الوطنية التى تعد من أضخم المشروعات التنموية؛ لتطوير الريف المصرى فى تاريخ مصر الحديث، بالإضافة إلى القضاء على الفقر متعدد الابعاد، وسد الفجوات التنموية بين القرى، والاستثمار فى تنمية الانسان، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى.

واستعرض المحاضرون عددًا من المحاور الرئيسية لعمل مبادر حياة كريمة للتطوير منها تبطين الترع، وتطوير الطرق، والصرف الصحى، ومياه الشرب، والسكن، والتمكين الاقتصادى.

خلال فعاليات المبادرة قدم المنسقين عرضًا توضيحيًا عن أعداد المواطنين المستهدفين فى كافة مراحل المبادرة، وما تم تنفيذه على ارض الواقع من خدمات للمواطنين بمشاركة 36 ألف متطوع من الشباب، إلى جانب سعى الجامعة ومنسقو المبادرة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب الجامعة لمشاهدة حجم الإنجازات المحققة على فى القرى ونجوع الجمهورية.

وفى الختام تم فتح باب النقاش والاستفسارات للرد على اسئلة الطلاب المشاركين فى الندوة وتعريفهم بطرق التسجيل والتطوع فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".