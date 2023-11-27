جامعة الإسكندرية تنظم يوما توعويا بعنوان "قد التحدي.. قد الأمراض المناعية"

نظمت جامعة الإسكندرية يوما توعويا للطلاب تحت عنوان "قد التحدى.. قد الأمراض المناعية" تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور على عبدالمحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع إدارة اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال بيان اليوم إنه يهدف هذا اليوم للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المناعية المختلفة مع إلقاء الضوء على مرض الصدفية وصدفية المفاصل والتيبس المناعى للعمود الفقرى والتهاب الغدد العرقية التقيحى، وكيفية التعرف عليها وآليات التعامل معها، والتوعية بأهمية تبنى نمط حياة صحى وتبنى عادات صحية وغذائية سليمة وما لذلك من دور أساسى فى مكافحة الأمراض عامة والأمراض المناعية خاصة، وتضمن اليوم أيضاً إقامة مباريات لكرة القدم لتسليط الضوء على دور الرياضة فى تحسين الحالة الصحية والنفسية بشكل عام.

وألقى الندوة أشرف حمزة أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب، والدكتورة سلمى سمير أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية الطب، والدكتورة دعاء شاكر استشارى التأهيل الروماتيزمى والعلاج الطبيعى بالإدارة العامة للوحدات العلاجية، والدكتورة فاطمة فايد أخصائى أمراض المناعة بمستشفى الطلبة.

وقام بالإشراف العام على فعاليات اليوم الدكتور عمر الابراشى مدير إدارة الوحدات العلاجية، وشهاب محروس القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب ومها حامد خليفه مدير الإدارة الطبية للشئون الوقائية، والدكتورة ساره محمد محمد مندور مشرف عام أنشطة التثقيف الصحى.