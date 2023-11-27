تيسير مطر من بورسعيد: لابد من ترجمة حب الشعب للسيسي بصندوق انتخابات الرئاسة

بورسعيد - محمد عزام

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إدارة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أنه لابد أن يترجم الشعب حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الصندوق، من خلال المشاركة الكثيفة الإيجابية.



وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية ضمن مؤتمر التحالف، أنه لابد من مشاركة الشعب بكل طوائفه والخروج بشكل يليق بثقافة هذا الشعب القوي الذي يثبت إرادته الوطنية دائماً.



وبدأ مؤتمر حزب الحركة الوطنية في محافظة بورسعيد، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، في إحدى قاعات فنادق المحافظة، بدقيقة حداد على أرواح ضحايا غزة في الحرب على فلسطين.



ويأتي المؤتمر ضمن مؤتمرات تحالف الأحزاب المصرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والتي حضر فيه لفيف من أعضاء وقيادات لفيف من الأحزاب المصرية الـ 42 المشاركين في المؤتمر، وكذلك وفود من : الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونواب وأعضاء تنسيقي شباب الأحزاب، ممثلين عن الأوقاف والكنيسة والأزهر، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية.



ورحب إسلام زيدان، أمين عام حزب الحركة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالحضور والتأكيد على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لما شهدته الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة من مخاطر تصدت لها القيادة السياسية بكل قوة.